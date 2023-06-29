У Вишнівецькій громаді під час пожежі загинув 78-річний власник помешкання. Про пожежу рятувальників повідомили сусіди. Люди вранці побачили дим, який йшов з вікна старого будинку.

Жителька Вишнівця о 8:00 28 червня помітила з вікна сусіднього будинку чорний дим. Жінка зателефонувала у службу порятунку і розповіла про надзвичайну ситуацію. Також додзвонювачка додала, що, скоріш за все, 78-річний власник будинку перебуває в середині палаючого помешкання.

На місце пожежі прибули рятувальники й оперативно ліквідували пожежу. Коли працівники зайшли до будинку, то на ліжку виявили 78-річного чоловіка.

«Попередня причина смерті - удушення чадним газом, а пожежу спровокувало куріння в ліжку. Сусіди розповіли правоохоронцям, що допомагали дідусеві, оскільки він інвалід і мешкав у будинку сам», – повідомили в поліції Тернопільщини.

На місце пожежі працівники ДСНС викликали поліцію. Слідчо-оперативна група оглянула будинок. А тіло 78-річного чоловіка забрала на експертизу. Судово-медичний експерт не виявив на тілі загиблого ознак насильницької смерті.

Правоохоронці факт смерті чоловіка на пожежі внесли в ЄРДР відповідно до ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство з поміткою «нещасний випадок».