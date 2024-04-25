У футболі Леонід Іщук провів майже 30 років

На Тернопільщині помер колишній тренер футбольної команди «Нива» Леонід Іщук. Чоловік пішов з життя 24 квітня, на 74-му році. У футболі Леонід Іщук провів майже 30 років.

Про його смерть повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини. Тернополянин Леонід Іщук у 1980-81 роках виступав за підгаєцьку «Ниву», яка згодом стала тернопільською. У 1991 році тренував ФК «Зоря» м. Хоростків. У 1990-х роках входив до тренерського штабу Ігоря Яворського у тернопільській «Ниві». А в сезоні-2003/04 обіймав посаду головного тренера цього футбольного клубу.

«Увесь склад Асоціації футболу Тернопільщини та вся футбольна громадськість висловлюють щирі співчуття рідним та близьким Леоніда Миколайовича. Нехай земля йому буде пухом», – зазначили на сторінці Асоціації.

Додамо, що Леонід Іщук народився 10 січня 1951 року в Старокостянтинові Хмельницької області. Грав за команди – «Динамо» Хмельницький, СКА Одеса, «Авангард» Севастополь, «Хвиля» Хмельницький, «Зірка» Кіровоград, «Нива» Підгайці, «Колос» Павлоград. Пізніше почав кар’єру тренера. Зокрема тренував команди – «Колос» Павлоград, «Нафтовик» Охтирка, «Десна» Чернігів, «Поділля» Хмельницький, «Зоря Хоростків», «Явір» Краснопілля, «Нива» Тернопіль, «Металург» Донецьк, «Прикарпаття» Івано-Франківськ, «Случ» Старокостянтинів.