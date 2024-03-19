Вимагачам вже повідомиил про підозри за двома статтями ККУ

На Тернопільщині правоохоронці викрили працівників сервісного центру на вимаганні хабарів за безперешкодну перереєстрацію авто. Зловмисників затримали в одному із центрів МВС Чортківського району. До злочинної схеми причетна працівниця і експерт, який проводив діагностику транспорту. Їм обом вже повідомили про підозру.

Працівники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції встановили, що вимаганням грошей у жителів Чортківського району займалися адміністраторка та експерт Тернопільського підрозділу експертної служби МВС України.

Злочинну схему організували в Чортківському районі

«Працівники центру вимагали хабар у місцевого мешканця за безпроблемне проходження процедури перереєстрації автомобіля. Свої послуги оцінювали в 2000 гривень та 200 доларів», – розповів ZAXID.NET речник поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Під час отримання частини грошей правоохоронці затримали експерта. Чоловік брав гроші для себе та своєї спільниці. Слідчі поліції вже оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 4 ст. 368-4 (Підкуп особи, яка надає публічні послуги). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Поліцейські експерта затримали одразу після одержання ним частини хабара

Загалом, згідно з даними поліції з початку року в Україні працівники Департаменту внутрішньої безпеки викрили понад 30 корупційних схем у сервісних центрах МВС. Більшість з них пов’язані з діяльністю так званих «бігунків», які штучно створюють черги та умови, змушуючи громадян звертатись до них, як до посередників для отримання адмінпослуг. Шістьом таким ділкам вже вручено підозри.