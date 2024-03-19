Офіцера ТЦК затримали під час передачі йому накладних на будтовари

Працівник Тернопільського обласного територіального центру комплектування брав хабар від військовозобов’язаних чоловіків будівельними матеріалами. Офіцер вимагав купувати необхідні йому товари, а взамін обіцяв анулювання повісток та вилучення з бази даних. В поліції Тернопільщини підтвердили ZAXID.NET інформацію про затримання військового. В обласному ТЦК СП зазначили, що засуджують такий вчинок свого працівника і будуть сприяти розслідуванню.

Військовослужбовця Тернопільського обласного військкомату затримали 17 березня в Тернополі. Виявили хабарника та провели спецоперацію працівники військової контррозвідки та тернопільської поліції. Правоохоронці встановили, що офіцер вимагав від військовозобов’язаних чоловіків хабарі за анулювання повісток та вилучення їх прізвищ з бази даних. Однак працівник військкомату брав не гроші, а просив закупляти для нього необхідні будівельні товари. Пізніше чоловіки лише передавали йому накладі та чеки на матеріали.

Серед куплених товарів для офіцера ТЦК були двері, вікна, різні меблі. Загалом з одного клієнта він товарами брав від 24 до 40 тис. грн. Затримали військовослужбовця під час передачі йому чергової накладної на товари.

В Тернопільському обласному ТЦК СП прокоментували затримання їхнього працівника і зазначили, що сприятимуть розслідуванню.

«Оновлене керівництво ТЦК СП здійснює рішучі заходи щодо очищення структури військової установи від службових осіб які своїми діями дискредитують службу в ЗСУ. Підтверджуємо, що 17 березня був затриманий за правопорушення корупційної спрямованості військовослужбовець. Тривають першочергові слідчі дії. Керівництво та особовий склад ТЦК СП засуджує вчинок працівника і сприятиме проведенню слідства», – повідомили в Тернопільському обласному ТЦК СП у вівторок, 19 березня.

В військкоматі також зазначили, що з метою запобігання таких випадків, просять громадян одразу повідомляти про вимагання хабарів з боку військових ТЦК СП і звертатися в поліцію.