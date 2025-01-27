Чоловіка викрили під час отримання «авансу»

Працівник ДСНС Тернопільщини вимагав 16 тис. доларів від знайомого за допомогу у виїзді за кордон. За цю суму 28-річний сапер пообіцяв клієнту, що він безперешкодно дістанеться однієї з країн Євросоюзу поза офіційними пунктами пропуску. Правоохоронці викрили жителя Тернопільщини під час того, як він отримав 3500 доларів – частину від обумовленої суми.



Оперативники тернопільського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції і слідчі поліції викрили в незаконній схемі переправлення чоловіків призовного віку за кордон жителя Збаразької громади. Зловмисник працює водієм-сапером в ДСНС, повідомили в прокуратурі Тернопільщини. Чоловік до злочинного плану залучив ще кількох знайомих, які мали вже безпосередньо в прикордонних областях перевести «клієнта» за кордон.

«Зловмисник запропонував військовозобов’язаному жителю Тернополя за 16 тис. доларів нелегально виїхати за кордон. Також він висунув вимогу надати йому 3 500 доларів як аванс. Решту суми клієнт мав передати безпосередньо після здійснення переправлення», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 27 січня.

Гроші рятувальнику передали в його автомобілі

Правоохоронці затримали 28-річного жителя Збаразької громади одразу після отримання авансу біля його автомобіля. Йому вже оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне сержанту цивільного захисту загрожує до 9 років позбавлення волі. Наразі триває слідство з метою встановлення усіх причетних до незаконних оборудок.