Загальна площа плантацій становила понад 30 сотих

На Тернопільщині житель Херсонщини вирощував в теплицях коноплю. Площа плантацій становила понад 30 сотих. Правоохоронці під час обшуків вилучили 60 кілограмів готової наркотичної продукції та півтисячі рослин з теплиць. Вартість наркотиків оцінюють в 5 млн гривень.

«Незаконний бізнес» організував 42-річний житель Херсонської області, який переїхав на Тернопільщину після повномасштабного вторгнення Росії. Плантацію конопель посадив в орендованих трьох теплицях на території одного із домогосподарств Заліщицької громади Чортківського району.

Місцевим жителям чоловік розповідав, що в теплицях він вирощує помідори. Однак селяни запідозрили приїжджого у кримінально порушенні через те, що він поводився підозріло і не знав, як правильно садити і доглядати за овочами. Тож люди вирішили зателефонувати в поліцію. Правоохоронці приїхали на подвір’я і провели обшуки. Під час огляду вони виявили три спеціально облаштовані теплиці для культивування конопель. Звідти вилучено майже 500 рослин.

«У двох господарських приміщеннях було знайдено висушену марихуану загальною вагою – понад 60 кілограмів. Речові докази поліцейські направили на експертизу. Загальна вартість вилученої продукції на чорному ринку становить понад 5 мільйонів гривень», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 21 листопада.

Поліцейським власник плантацій розповів, що на Тернопільщину він переїхав понад рік тому та орендував житло у знайомої в одному із сіл Чортківського району. Вирішив займатися чимось корисним і почав вирощувати коноплі для медичного використання. Через інтернет замовив різні сорти наркотичного насіння та обладнав три теплиці для їх культивування. Загальна площа плантацій становила майже 30 соток. Для зібраного урожаю зловмисник також облаштував спеціальні приміщення, де рослини ретельно висушував та подрібнював.

Наразі правоохоронці встановлюють можливі канали збуту марихуани, а також інших людей, які можливо були причетні до незаконного культивування наркотичних рослин.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме за ч. 2 ст. 310 КК України (Посів або вирощування конопель), та за ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин). Санкції статей передбачають до восьми років ув’язнення.