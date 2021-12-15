На Тернопільщині в пожежі загинув 59-річний чоловік
Пожежники встановили попередню причину пожежі – це паління в ліжку
На Тернопільщині в пожежі загинув 59-річний чоловік. Про загоряння в житловому будинку рятувальників повідомили очевидці. Під час гасіння на місці пожежі працівники ДСНС виявили тіло господаря будинку.
Пожежа в селі Тютьків Микулинецької територіальної громади розпочалася після обіду о 13:39. Очевидці розповіли, що вогонь охопив житловий будинок на одній із вулиць села. Люди самотужки намагалися загасити вогонь і викликали пожежників. У кімнаті, де сталася пожежа, працівники ДСНС знайшли тіло чоловіка.
Пожежники встановили попередню причину загоряння. Зі слів сусідів, чоловік часто курив. Також у кімнаті знайшли сигарети. А пожежа розпочалася з ліжка, де загиблий заснув із цигаркою в руках.
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