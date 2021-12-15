Вогонь знищив частину кімнати, де спав чоловік

На Тернопільщині в пожежі загинув 59-річний чоловік. Про загоряння в житловому будинку рятувальників повідомили очевидці. Під час гасіння на місці пожежі працівники ДСНС виявили тіло господаря будинку.

Пожежа в селі Тютьків Микулинецької територіальної громади розпочалася після обіду о 13:39. Очевидці розповіли, що вогонь охопив житловий будинок на одній із вулиць села. Люди самотужки намагалися загасити вогонь і викликали пожежників. У кімнаті, де сталася пожежа, працівники ДСНС знайшли тіло чоловіка.

«Внаслідок пожежі вогнем знищено ліжко, стіл та телевізор на загальній площі 3 м кв., пошкоджено речі домашнього вжитку, а також облицювання стін і стелі в кімнаті будинку на площі 20 м кв. На жаль, не обійшлось без жертв: на місці події виявлено тіло власника помешкання, громадянина 1962 року народження, без ознак життя», – повідомляє ДСНС Тернопільщини.

Пожежники встановили попередню причину загоряння. Зі слів сусідів, чоловік часто курив. Також у кімнаті знайшли сигарети. А пожежа розпочалася з ліжка, де загиблий заснув із цигаркою в руках.