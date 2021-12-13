Унаслідок пожежі в літній кухні загинув 53-річний власник

На Львівщині внаслідок пожежі у літній кухні загинув 53-річний чоловік. Випадок стався у неділю, 12 грудня, в с. Завидовичі, що біля Великого Любіня.

«О 11:13 надійшло повідомлення про пожежу в с. Завидовичі (Велколюбінська ТГ) Львівського району в цегляній літній кухні критій шифером, розміром 8×14 м. Внаслідок пожежі загинув власник, 1968 року народження», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

На місці пожежі виявили тіло 53-річного власника (фото ДСНС)

Як повідомили у ДСНС Львівщини, пожежу погасили о 12:33. Вогонь частково знищив речі домашнього вжитку, дерев'яне перекриття, пластикове вікно та вхідні дерев'яні двері. До ліквідації пожежі залучали 6 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Причину пожежі встановлюють.