На Тернопільщині поблизу Зборова виявили мертвого чоловіка. Його тіло знайшли на місцевій автомийці. Попередньо, літній чоловік помер від перехолодження, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 22 жовтня.



Бездиханне тіло чоловіка на території однієї з автомийок у Зборові виявили працівники. Вони викликали бригаду екстреної медичної допомоги, але медики лише констатували смерть невідомого. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки поліціянти встановили, що потерпілий – це 63-річний житель м. Зборів. На тілі слідів насильницької смерті експерт не виявив.

Попередня причина нещастя – природна смерть в результаті переохолодження. Наразі тіло передали для проведення судово-медичної експертизи, для встановлення точної причини смерті. За фактом триває розслідування відповідно до ст. 115 КК України (вбивство з приміткою нещасний випадок).

Додамо, що з початком зниження температури на вулиці все частіше виникає ризик отримати переохолодження. У МОЗ зазначають, що холодова травма (або переохолодження) має три ступені.

Перший ступінь. Ознаки: лихоманка, слабкість, втома й сонливість. Розвивається холодове тремтіння мʼязів і зʼявляється «гусяча шкіра».

Другий ступіть. Холодове тремтіння досягає максимуму. Зʼявляється поверхневе охолодження. Сонливість переходить у розлад свідомості.

Третій ступінь. Якщо перестає бути холодно, то це гіпотермія. Цей стан є дуже небезпечним, оскільки гіпотермія може призвести до зупинки дихання та серця. Можлива втрата свідомості. Потрібна термінова допомога.