Прикордонники Чернівецького загону у горах поблизу кордону виявили тіла двох загиблих чоловіків. Правоохоронці вже встановили їх особи – це жителі Львівської та Донецької областей, які загинули від переохолодження.

Тіла знайшли з різницею в кілька днів. Спочатку знайшли тіло 31-річного мешканця Львівщини, а за кілька днів на цій самій ділянці – ще одного загиблого з документами на ім’я 33-річного мешканця Донеччини.

«За попередніми даними, обидва намагалися незаконно перетнути кордон. Під час первинного огляду слідів насильницької смерті не виявлено. Судмедекспертиза встановила: причина смерті – переохолодження», – повідомили в Державній прикордонній службі в понеділок, 26 травня.

У Державній прикордонній службі зазначили, що попри кінець весни погодні умови на гірських ділянках кордону залишаються суворими. Тому перетинати нелегально кордон може бути небезпечно для людей. За останні три роки на західному кордоні зафіксовано понад 60 випадків виявлення тіл загиблих чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.