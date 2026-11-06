Автентичну криївку УПА відновлювали місцеві активісти

У Чортківській громаді відновили й освятили криївку УПА, в якій у 1947 році від рук НКВД загинули троє бійців. Її раніше виявили в лісі поблизу села Росохач. Про це 6 листопада повідомили на сторінці Чортківської міської ради у фейсбуці.

Автентичну криївку УПА відновлювали відомі на Тернопільщині громадські діячі – брати Володимир і Микола Мармуси з Чорткова. Також до роботи долучилися жителі району – Петро Вітів та Ігор Кравчук.

Вхід до криївки УПА

Під час освячення криївки розповіли історію цього сховку. У 1947 році понад 200 чекістів прибули до лісів поблизу села Росохач. Окупанти повністю перекрили лісові дороги, взяли територію в облогу та залізними штирями перевіряли землю. Через деякий час вони виявили криївку УПА та підірвали її разом з трьома бійцями всередині.

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«На той момент у криївці перебували двоє жителів Росохача – Павло Підсадний та Антон Штира, а також ще один побратим-упівець із Івано-Франківщини. Де та як поховали молодих хлопців, які віддали свої життя за наше майбутнє, досі залишається невідомим», – йдеться у дописі.

Повідомили також, що згодом виявити точне місце схову вдалося завдяки переказам старожилів та вивченню архівних записів. Як розповів чортківчанин Володимир Мармус, під час викопування місця під оновлену криївку вдалося знайти особисті речі упівців, патрони, а також бідон, який колись використовували для знищення документів у випадку облави.