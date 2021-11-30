Чортківський районний суд присудив три роки ув'язнення чортківчанину за те, що той тричі обікрав продуктовий супермаркет «Наш Край» у центрі міста, а також здійснив крадіжку віконних ролетів.

Чоловік вже був раніше судимий за крадіжку, однак його достроково випустили на волю за зразкову поведінку. Не зважаючи на це, житель Чорткова вирішив і далі обкрадати магазини. Першу крадіжку з продуктової крамниці він здійснив 13 січня 2018 року. Злодій зайшов в магазин «Наш Край» на вул. Степана Бандери 5а у центрі Чорткова і непомітно виніс звідти півлітри коньяку «Коктебель», шоколад «Міленіум» та дві пляшки Pepsi Cola.

Наступного дня, 14 січня, злодій знову зайшов до того самого магазину і знову виніс ті самі продукти, не заплативши.

«Чоловік 14 січня 2018 року біля 14:30 зайшов у магазин "Наш край". Проходячи торговими рядами магазину, повторно, таємно, викрав з полиць магазину одну пляшку коньяку марки "Коктебель" ємністю 0,5 літра і вартістю 149 гривень, три плитки шоколаду марки "Міленіум" вартістю 31 гривня кожна та одну пляшку Pepsi Cola ємністю 2 літри вартістю 20 гривень, після чого не розрахувавшись, виніс із собою викрадене на вулицю, чим спричинив матеріальну шкоду на загальну суму 262 гривні», – йдеться у вироку Чортківського районного суду.

Через день, 16 січня злодій знову в той самий час завітав до крамниці і знову виніс коньяк та чотири плитки шоколаду і півтора літри газованої води. Загальна вартість вкраденого склала 284 гривні. На судовому засіданні власниця магазину заявила, що претензій до підозрюваного не має, оскільки він вже відшкодував їй завдані збитки і сплатив за усі вкрадені товари. Але суддя Василь Парфенюк звернув увагу на те, що чортківчанин підозрюється ще в одній крадіжці захисних віконних ролетів. Цей злочин він скоїв в жовтні 2017 року. Вартість викрадених ролетів склала 15 тис. грн.

Чоловік зізнався у крадіжках. Розповів, що продукти відшкодував, а от захисні ролети здав на металобрухт, а гроші потратив. Суд присудив йому три терміни покарання за різні крадіжки. А згідно з Кримінальним кодексом за сукупністю вироків обвинуваченому присудив остаточне покарання призначити у вигляді трьох років і одного місяця позбавлення волі.