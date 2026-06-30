Судно спустили на воду зі сторони села Біла

На Тернопільському ставі спустили на воду новий теплохід. Він матиме назву «Йота». Деталі про його маршрут, вартість та графік роботи повідомлять згодом.

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27 червня спеціальна кранова вантажівка приїхала до берега ставу зі сторони села Біла. Процес спуску теплохода зафільмував радник міського голови Тернополя Антон Марчевський.

У міській раді в коментарі «20 хвилин» зазначили, що повідомлять додатково про графік роботи та маршрут нового теплохода.

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«На сьогодні проводяться налагоджувальні технічні роботи та реєстраційні процедури, які передбачені чинним законодавством України», – розповіла речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич.

На спуск теплохода прийшло подивитися чимало людей

Додамо, що це вже четвертий теплохід, який курсуватиме Тернопільським ставом. Спершу на водоймі працював теплохід «Капітан Парій». Потім на ставі з’явилися «Ян-Амор Тарновський» та «Сигма». Останній курсує з тернопільського причалу із заходом на «Водну арену. Тернопіль», без зупинок. Тривалість поїздки – 45 хвилин. Вартість квитка для підлітків та дорослих – 250 грн, для дітей віком від 6 до 11 років – 100 грн, діти до 5 років – безкоштовно.

Подорож на теплоходах «Ян-Амор Тарновський» і «Капітан Парій» вартує: підлітки та дорослі – 200 грн (повне коло по Тернопільському ставу), діти віком від 6 до 11 років – 100 грн. Тривалість поїздки – 30 хвилин.