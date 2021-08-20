На трасі Львів – Івано-Франківськ у Давидові загорілася фура
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Фура загорілася на трасі у Давидові
Біля Львова загорілася фура. Подія сталася у п'ятницю, 20 серпня, близько 17:30 на трасі Львів – Івано-Франківськ неподалік від супермаркету АТБ у Давидові.
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Фото прінт-скріни відео з Telegram-каналу Варти-1
На відео, яке оприлюднив у Telegram-каналі Варти-1 користувач Микола Березняцький, видно, що вогонь охопив кабіну фури. Вантажівка припаркована у місці, де є розширення дороги, перед поворотом до супермаркету. Також на відео видно, що частина автомобілів об'їжджають ділянку, де виникла пожежа, інші їдуть основною дорогою.
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