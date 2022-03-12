Біженцям пропонують перші страви, гарячі напої та гарніри

На Соборній площі в центрі Чернівців гуманітарна організація «Турецький червоний півмісяць» розгорнула польову кухню й годує переселенців. Біженцям пропонують перші страви, гарячі напої та гарніри. Працюватиме кухня до 18:00 суботи, 12 березня, а наступного дня годуватиме вже людей на КПП «Порубне». Про безкоштовну польову кухню в центрі Чернівців у суботу, 12 березня, повідомила Чернівецька військова адміністрація.

«У Чернівцях на Соборній площі розгорнули польову кухню. Тут гуманітарна організація «Турецький червоний півмісяць» безкоштовно годує переселенців, які наразі проживають у Чернівецькій області. У меню – перші страви, гарячі напої, гарніри тощо. Працюватиме їдальня просто неба до 18:00», – йдеться в повідомленні адміністрації.

Уже завтра, 13 березня, турецька організація продовжить безкоштовно годувати людей на КПП «Порубне». Крім того, на Соборній площі розгорнуть ще декілька польових кухонь, де іспанські волонтери спільно з буковинцями готуватимуть вимушеним переселенцям гарячу їжу. Як повідомляли раніше, почнуть працювати кухні найближчими днями, за добу вони зможуть нагодувати тисячу осіб.

Зазначимо, «Турецький червоний півмісяць» – найбільша гуманітарна організація в Туреччині. Вона є частиною Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного півмісяця.

Нагадаємо, відтепер у Чернівцях працюватиме посольство Туреччини, його вирішили перенести з Києва. Таке рішення прийняло Міністерство закордонних справ Туреччини на тлі загрози нападу російських військ на столицю України.