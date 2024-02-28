Посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення

На Вінниччині співробітники Державного бюро розслідувань викрили на корупції старшого державного інспектора відділу контролю на автомобільному транспорті «Укртрансбезпеки». За даними слідчих, посадовець систематично вимагав хабарі у місцевих підприємців за неперешкоджання їхній роботі. Про це повідомили у прес-службі ДБР у середу, 28 лютого.

Слідчі встановили, що з серпня 2023 року інспектор зв’язувався із керівниками підприємств та пропонував їм за гроші забезпечити безперешкодні перевезення різних товарів. Він також обіцяв не звертати увагу на деякі порушення. При цьому посадовець погрожував підприємцям додатковими перевірками транспорту та іншими проблемами у разі відмови сплачувати хабар.

«За це чоловік вимагав 10-20 тис. гривень щомісяця за один вантажний автомобіль від одного власника, залежно від загальної кількості авто. Він складав базу даних номерів вантажівок, які не підлягають перевіркам, або внесені у “чорний список”», – йдеться у повідомленні.

Таким чином посадовець отримував щонайменше 200 тис. гривень щомісячно. Правоохоронці затримали чиновника під час чергової оплати від підприємця 25 лютого 2024 року.

Чоловіку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від посади.

Чиновнику загрожує позбавлення волі строком до десяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, На Миколаївщині співробітники ДБР затримали керівника «Укртрансбезпеки» області за підозрою у масштабній корупції. Посадовець системно вимагав у перевізників хабарі за неперешкоджання їхній роботі.