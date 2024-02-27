За рік зловмисник міг отримати приблизно 18 млн грн

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали на Миколаївщині керівника «Укртрансбезпеки» області за підозрою у масштабній корупції. Посадовець системно вимагав у перевізників хабарі за неперешкоджання їхній роботі, повідомили у вівторок, 27 лютого, у прес-службі ДБР.

За даними слідства, виконувач обов’язків начальника Укртрансбезпеки у Миколаївській області протягом 2023 та до початку 2024 років збирав побори з місцевих перевізників. Чоловік вимагав щомісячний хабар від 500 до 5000 грн – сума залежала від кількості вантажівок для перевезень.

У прес-службі повідомили, що посадовець отримував щодня щонайменше 50 тис. грн. Так, за місяць чоловік міг отримати понад 1,5 млн грн, а за рік – приблизно 18 млн грн.

«Правоохоронці затримали посадовця “Укртрансбезпеки” під час отримання чергового хабаря. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за 5 фактами вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 ККУ), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу», – повідомили у прес-службі ДБР.

Хабарнику загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють причетних до схеми осіб.