На Вінниччині директорку державного мед закладу викрили на хабарництві

На Вінниччині Служба безпеки України разом з Нацполіцією викрили ще одну корупційну схему. Правоохоронці затримали за хабарництво 41-річну директорку медзакладу. Про це у понеділок, 14 жовтня, повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Відомо, що затримана отримала 3 тис. 300 доларів за вплив на лікарів МСЕК за надання І-ї групи інвалідності 71-річній жінці, яка через хворобу не може самостійно ходити. Хабар директорці медзакладу передала донька пенсіонерки.

Правоохоронці провели обшуки у помешканні та на робочому місці затриманої. Під час слідчих дій у неї вилучили 27 тис. доларів, 200 євро та 49 тис. грн, мобільний телефон, службову документацію та чорнові записи.

Затриманій оголосили про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі. Незабаром суд обере для підозрюваної запобіжний захід.

Наразі правоохоронці встановлюють всіх, хто скористався послугами підозрюваної.

Нагадаємо, на Хмельниччині поліцейські та співробітники СБУ викрили на хабарництві заступницю голови військово-лікарської комісії районного ТЦК. Встановлено, що за гроші жінка виписувала фальшиві медичні довідки для ухилянтів. Загалом правоохоронці вилучили у затриманої майже 8 млн грн, зароблених на хабарях.

Додамо, що у четвер, 10 жовтня, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ отримало понад три тис. скарг на роботу медико-соціальної експертної комісії. За словами міністра, туди направлять перевірки.