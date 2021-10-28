Зловмисники поширювали рекламу своїх «послуг» у закритих групах месенджерів

У Вінницькій області поліцейські викрили злочинну групу, яка налагодила схему продажу фіктивних Covid-сертифікатів.

Як розповіли у Нацполіції, правоохоронці задокументували злочинну діяльність ділків, які торгували підробленими документами про вакцинацію. Зловмисники за 250 євро вносили дані клієнтів до електронної системи охорони здоров’я.

За попередніми даними, вінницький підприємець налагодив продаж фіктивних сертифікатів про вакцинацію із внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я. Зловмисник розмістив рекламу своїх послуг у закритих групах месенджерів з приблизною кількістю близько 3 тис. осіб.

«У злочинній діяльності йому сприяли медичні працівники, яким він постачав клієнтів. Невакциновані громадяни отримували електронні Covid-сертифікати, які відображалися у застосунку «Дія», – повідомляють у поліції.

відео Нацполіції

У межах документування злочинної діяльності зловмисників правоохоронці провели контрольовані закупівлі сертифікатів про вакцинацію.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи фігурантів, зокрема сімейного лікаря – у Хмельницькому, підприємця – у Вінниці, поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, банківські картки, мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності.

Наразі слідство готує матеріали для оголошення зловмисникам про підозру у вчиненні злочинів за які зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від трьох до шести років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн.