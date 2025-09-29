Високий замок поки не доступний для відвідувачів

У Львові зміцнять штучний насип на Високому замку – копець, який руйнується, має тріщини і загрожує зсувом. Управління екології та природних ресурсів ЛМР замовило розробку проєктно-кошторисної документації та експертизу проєкту. А самі роботи розпочнуть наступного року, повідомили у мерії.

«За 125 років експлуатації копець – штучний насип у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення “Високий Замок” руйнується. Копець почали насипати ще у 1869 році, роботи тривали до 1900 року. Його створили насипним способом і не облаштували водовідведення. За ці роки експлуатації він поступово руйнувався і через рослини, і через воду, яка розмиває схили, а у зимовий період потрапляє у тріщини і замерзає. Найважливіше зараз – облаштувати водовідведення», – пояснюють в управлінні екології та природних ресурсів.

На доріжці до Високого Замку зʼявилися тріщини (фото ЛМР)

Копець зараз не є відкритим для відвідувачів, адже там є режимний обʼєкт – телевежа. Поки він закритий, мерія планує провести ремонтні роботи. Тріщини на поверхні оглядового майданчика, а також руйнування підпірних стінок, розростання промивин на схилах підтверджено дослідженнями 2024 року.

«Ми подали цей проєкт для внесення до переліку системи управління публічними інвестиціями DREAM. Провести реконструкцію кіпця є вкрай необхідно, найважливіше, зробити водовідведення, бо є небезпека зсувів, тріщин та руйнування, якщо цього не зробити вчасно. Через складність обʼєкту та потребу відповідних фахівців виконати роботи зголосилась київська компанія», – зазначає керівниця управління Галина Микітчак.

Копець укріплять, щоб запобігти зсувам (фото ЛМР)

Гроші на розробку проєктно-кошторисної документації та експертизу виділили з природоохоронного фонду, оскільки копець розташований в межах парку «Високий Замок», а це обʼєкт природно-заповідного фонду місцевого значення. Ці кошти є цільовими і не можуть бути використані для інших потреб.

Нагадаємо, як інформував ZAXID.NET, проєктно-кошторисну документацію для реконструкції копця та верхнього оглядового майданчика в парку «Високий замок» за 995 тис. грн виконає Асоціація «Український міжнародний інститут відновлення».

Копець на Високому Замку насипали на честь 300-річчя укладення Люблінської унії – угоди про обʼєднання Королівства Польського та Великого князівства Литовського в союз держав – Річ Посполиту. Ініцітива належала львівському правнику, політику, депутату тодішньої міської ради Францішку Смольці, він же й профінансував спорудження копця.