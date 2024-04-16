4 вересня 2024 року Олександру Бакликову мало б виповнитися 60 років

На фронті загинув міський голова Лебедина Сумської області Олександр Бакликов. 59-річний десантник добровільно мобілізувався до Збройних сил України у вересні 2022 року. Про це у вівторок, 16 квітня, «Суспільному» розповіла Олена Кірєєва – колишня заступниця Олександра Бакликова.

Олександр Бакликов 13 вересня 2022 року повідомив на своїй сторінці у Facebook про те, що вирішив стати на захист України.

«Колишніх десантників не буває. І мені здоровому, досвідченому десантнику неймовірно боляче ховати наших дітей, які гинуть за Україну, за кожного з нас. І тому, я прийняв рішення… Я відбув у відрядження для пришвидшення нашої перемоги. Сам багато чого вмію і зможу поділитися цим з молодшими братами по зброї. А чомусь ще й вони мене навчать», – написав Олександр Бакликов.

За даними «Укрінформу», Олександр служив у 47-й окремій механізованій бригаді. Влітку 2023 року бригада вела бої на Токмацькому напрямку в районі Оріхова, а з кінця жовтня 2023 року брала участь в боях за Авдіївку.

Що відомо про Олександра Бакликова

Олександр Бакликов народився у Лебедині Сумської області. Працював вчителем, токарем, а також вів підприємницьку діяльність.

У 2015 році переміг на виборах міського голови Лебедина. Того ж року він очолив міську організацію політичної партії «Громадянська позиція». У 2020 році його вдруге обрали на посаду міського голови, але у вересні 2021 року депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Олександра Бакликова Лебедина. У травні 2022 року суд поновив чоловіка на посаді.

4 вересня 2024 року військовому мало б виповнитися 60 років.