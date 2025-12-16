Смертельна аварія сталася 15 грудня у Камінь-Каширському районі

Ввечері 15 грудня у селі Седлище Камінь-Каширського району сталася смертельна ДТП. Водій автомобіля Hyundai збив велосипедистку, яка рухалася у попутному напрямку. Про це у вівторок, 16 грудня, повідомила пресслужба поліції Волині.

За даними слідства, 19-річний місцевий житель на автомобілі Hyundai збив велосипедистку, яка їхала у попутному напрямку. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Її особу встановили – це 50-річна жителька Седлищ.

Попередньо відомо, що водій був тверезим.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.