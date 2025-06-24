Смертельна аварія сталася ввечері 23 червня у селі Кортеліси Ковельського району

Ввечері 23 червня у селі Кортеліси Ковельського району сталася смертельна ДТП. У результаті зіткнення з вантажівкою загинув 20-річний мотоцикліст. Про це повідомила пресслужба поліції області.

Аварія сталася 23 червня близько 22:00 у селі Кортеліси Ковельського району. За даними слідства, водій мотоцикла Shineray зіткнувся з вантажним автомобілем ЗІЛ, який рухався заднім ходом із головної дороги на подвір’я.

«20-річний мотоцикліст від отриманих травм помер у “швидкій”. За кермом вантажівки перебував 44-річний місцевий житель. Він був тверезим», – зазначають правоохоронці.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.