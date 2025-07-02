Смертельна аварія сталася 1 липня у Луцькому районі

У вівторок, 1 липня, у селі Широке Луцького району сталася смертельна ДТП. Унаслідок перекидання у кювет загинув 53-річний водій Volkswagen Passat. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



За даними слідства, 53-річний житель Мар’янівської громади, водій автомобіля Volkswagen Passat, не вибрав безпечної швидкості руху та з’їхав у кювет. У результаті перекидання легковика, чоловік загинув на місці події.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Досудове розслідування триває.