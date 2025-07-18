Викритим учасникам схеми загрожує до 6 років позбавлення волі

Правоохоронці викрили двох командирів батальйонів і двох начальників штабів однієї з військових частин на Волині, які організували незаконну схему нарахування бойових виплат. Про це повідомила 18 липня спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, у різний час перебування на посадах підозрювані вносили неправдиві дані до бойових розпоряджень та рапортів, щоб обґрунтувати нібито виконаня одного з солдатів бойових завдань на Харківщині.

«На підставі сфальсифікованих документів військовослужбовцю незаконно нарахували понад 1 млн грн грошового забезпечення, премій і додаткової винагороди. Насправді ж, упродовж липня 2024 – квітня 2025 року солдат фактично не виконував службових обов’язків і перебував поза місцем тимчасової дислокації частини», – зазначають правоохоронці.

Усім учасникам схеми оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем (за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає від трьох до шести років років позбавлення волі.