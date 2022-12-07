Віряни з села Копачівка разом з очільником релігійної громади Анатолієм Зарембою

На Волині парафія села Копачівка Луцького району вирішила повністю перейти на новоюліанський календар. Це означає, що громада відзначатиме все церковні свята, окрім Великодніх, на 13 днів раніше від юліанського календаря. Це рішення повинен затвердити Священний синод Православної церкви України.

Про рішення громади повідомила прес-служба Волинської єпархії ПЦУ в вівторок, 6 грудня. Зазначається, що парафіальні збори відбулись ще 4 грудня. Тоді віряни одноголосно проголосували за перехід на новоюліанський календар.

«Тепер душпастир звернеться з відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробить подання на Священний синод. Після благословення церковної влади громада може розпочинати життя за так званим новим стилем», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що у новоюліанському календарі всі церковні свята і присвятки, крім великодніх і прив’язаних до них, а також усі пости і дні ангела зміщуються на 13 днів раніше юліанського.

У жовтні цього року синод Православної церкви України дозволив парафіям святкувати Різдво 25 грудня замість 7 січня. Такий дозвіл даватимуть за рішенням кожної окремої громади. Наприклад, у Рівненсько-Волинській єпархії ПЦУ вже чотири громади вирішили святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня.