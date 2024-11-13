На шахті «Бужанській» майже рік працюють в'язні

З шахти «Бужанська» у Нововолинську втік 30-річний ув'язнений за вбивство та крадіжки Іван К. Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив, що на Волині поліцейські оголосили план-перехоплення. За інформацією Волинця, зріст засудженого приблизно 170 см. Він має середню статуру, світло-русяве волосся та сірі очі.

«Я особисто та лідери Незалежної профспілки гірників України з перших днів виступали проти ініціативи окремих високопосадовців від енергетики, галузевих тіньових кураторів на фоні мобілізації гірників, максимально залучити до роботи в шахтах людей, які перебувають покарання в Дрогобицькій виправній колонії №40», – написав Волинець.

Мер Нововолинська Борис Карпус підтвердив інформацію та повідомив, що засуджений перебуває в напрямку Запорізької області.

Михайло Волинець зазначив, що шахті «Надія» в містечку Соснівка на Львівщині з жовтня 2023 «експериментально» працюють ув'язнені. Адміністрація шахти залучила в'язнів через нестачу гірників, яких мобілізували до війська. З шахти «Надія» у листопаді 2023 року також з-під варти втікав ув'язнений й поліція оголошувала план-перехоплення. Мешканці Соснівки обурювалися, що засуджені працюють замість шахтарів.

«Щодо безпеки такої праці, то вважаю зайвим коментувати. Наприклад, шахта "Надія" є надкатегорійною щодо метану. Кожному, хто розуміється на технологіях видобування, зрозуміло, що запускати до копальні людей без підготовки – дорівнює створенню загрозливої для життя і здоров'я ситуації для абсолютно всіх учасників процесу», – наголошує Волинець.

Голова профспілки звертався до Міненерго та до Мін'юсту через порушення на шахтах через примусову працю. Він зазначив, що європейські правозахисні профспілкові організації та спеціалісти з безпеки праці були неприємно вражені тим, що замість гірників працюють ув'язнені з колоній.

«Схильним до порушень норм і правил людям дозволяють працювати в умовах підвищеної небезпеки, з вибухівкою і складним обладнанням, порушуючи чимало чинних норм. Згідно з законом, засуджені мали б пройти навчання в гірничорятувальній службі й скласти екзамени», – повідомив Волинець.

Михайло Волинець додав, що до гірничорятувальної служби ніхто не звертався з проханням навчити в'язнів. Натомість, за словами голови профспілки, ув'язнені нібито дистанційно навчалися на закритій шахті «Котляревській» у Новогродівці на Донеччині.