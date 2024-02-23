Ковельський міськрайонний суд виніс вирок продавчині-консультантці Ірині Степаненко, яка привласнила собі 435 тисяч гривень. Жінка упродовж п’яти місяців отримувала від покупців гроші за замовлений товар, але не віддавала їх роботодавцю, а забирала собі. За скоєне обвинувачена має відшкодувати потерпілій підприємиці 305 тис. грн.

Як вказано у вироку суду від 20 лютого, у період із 1 вересня 2021 року до 3 жовтня 2023 року обвинувачена працювала у магазині, що спеціалізувався на продажу будівельних матеріалів і санітарно-технічних виробів. Із квітня по вересень 2023 року жінка отримала від 20 покупців оплату за замовлений ними товар, але не залишила прибуток у касі, а забрала собі й розпорядилася на власний розсуд. Загалом вона привласнила 435 186 грн.

Ірина Степаненко свою вину визнала повністю. Пояснила свої дії тим, що мала фінансові труднощі, тому пішла на крадіжку. За її словами, хотіла повернути гроші із заробітної плати та кредитів, але не змогла цього зробити, бо хворіли її дитина та батько. Попросила суворо не карати.

Суддя Петро Бойчук звільнив обвинувачену від основного покарання за умови, якщо вона протягом трьох років не вчинить нового кримінального правопорушення. Згідно з рішенням суду, із жінки стягнуть 305 186 гривень штрафу на користь потерпілої Вікторії Янчук. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.