Іваничівський районний суд виніс вирок волинянці Марії Халімоновій, собака якої покусав малолітню дівчинку. Дитина отримала тяжкі травми, серед яких – рани голови, відкриті переломи кісток лівої руки тощо. Обвинуваченій призначили рік іспитового терміну, також вона має компенсувати 37 тис. грн за лікування потерпілої.

Як йдеться у вироку від 20 січня, Марія Халімонова є власницею американського стаффордширського тер'єра з 2022 року. У квітні 2024 року собака вибіг через відчинені ворота і напав на малолітню дівчинку, яка в той момент проходила повз. Тер'єр повалив дитину на асфальт і вкусив за різні частини тіла та голови.

Марія Халімонова визнала свою провину та розкаялась. Жінка розповіла, що пропонувала батькам дівчинки компенсувати витрати за лікування, проте вони відмовилися.

Суддя Артур Бєлоусов визнав волинянку винною за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження), проте звільнив від основного покарання й призначив рік іспитового терміну. Крім цього, жінка має відшкодувати 37 тис. грн за лікування дівчинки.

Додамо, що американський стаффордширський тер’єр вказаний у переліку порід собак, власники яких зобов’язані вигулювати їх лише у намордниках. Згідно з постановою уряду, власники небезпечних порід собак зобов’язані під час реєстрації або перереєстрації укласти договір обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.