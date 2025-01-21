Луцький міськрайонний суд постановив конфіскувати у волинянина Леоніда Мельницького собаку, який покусав перехожого. Чоловіка також оштрафували на 1700 грн за порушення правил утримання тварини.

Як йдеться у матеріалах справи, 7 листопада 2024 року близько 16:00 собака по кличці Тузік, власником якого був Леонід Мельницький, перескочив через паркан будинку та вкусив перехожого за передпліччя та обидві кисті пальців. Порода пса не уточнюється.

Поліцейські склали на власника тварини протокол за ч. 3 ст. 154 (порушення правил тримання собак і котів) КУпАП. У письмовій заяві обвинувачений свою провину визнав.

Суддя Валентина Пушкарчук призначила Леоніду Мельницькому покарання у вигляді 1700 грн штрафу з конфіскацією тварини. Крім цього, він має заплатити 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити в апеляційному суді.