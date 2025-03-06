Чоловік брав участь у переслідуваннях проукраїнських активістів на Херсонщині

На Волині СБУ спільно з Нацполіцією затримали колишнього окупаційного посадовця з Херсонщини, який добровільно допомагав росіянам у Новій Каховці. Чоловік працював начальником окупаційної «поліції Росії», яка займалася репресіями проти українських патріотів, повідомили у пресслужбі СБУ у четвер, 6 березня.

За даними слідства, мешканець Херсонської області очолював окупаційну поліцію у перші місяці повномасштабного вторгнення. Після звільнення у квітні 2022 року зловмисник переховувався на території країн Євросоюзу, до яких потрапив через тимчасово окупований Крим, а згодом повернувся до України під виглядом пересічного громадянина.

«Правоохоронці задокументували цей факт і затримали зловмисника у тимчасовому помешканні на Волині, де він намагався “залягти на дно”. За даними слідства, ворожим поплічником виявився ексохоронець Новокаховської приватної охоронної компанії, який після захоплення міста пішов на співпрацю з ворогом», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці повідомили, що чоловік брав участь в облавах на проукраїнських активістів та координував свої дії з так званим «військовим комендантом Росії». Також його окупаційний орган займався переслідуваннями учасників руху опору.

До України чоловік повернувся наприкінці 2024 року та орендував житло у місцевого мешканця на Волині. Йому повідомили про підозри за:

ч. 3 ст. 28 ККУ, ч. 6 ст. 111-1 ККУ(колабораційна діяльність, вчинена організованою групою);

ч. 7 ст. 111-1 ККУ(добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних судових або правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території);

ч. 3 ст. 146 ККУ(незаконне позбавлення волі або викрадення людини вчинені організованою групою).

Російському поплічнику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.