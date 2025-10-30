На платних стоянках теж діють ПДР

На комунальному платному паркувальному майданчику в центрі Львова на вул. Валовій у Львові водії порушують правила ПДР: за десять місяців інспектори виписали майже 4000 штрафів.

Управління безпеки та вуличної інфраструктури, у четвер, 30 жовтня, повідомило, що у Львові інспектори з паркування зафіксували 3 868 порушень правил дорожнього руху лише на одній вулиці – Валовій, де працює комунальний платний паркувальний майданчик. Попри оплату стоянки, багато водіїв нехтують правилами та залишають авто у заборонених місцях.

«Навіть якщо ви оплатите вартість перебування на майданчику, але при цьому припаркуєтесь у недозволеному місці – отримаєте штраф», – йдеться у повідомленні. Інспектори наголошують: кожен майданчик має чітку розмітку та правила, які забезпечують безпечний і впорядкований рух.

За даними управління безпеки дорожнього руху серед найпоширеніших порушень:

Зупинка заборонена – 3409 випадків. На майданчику встановлені знаки 3.34, однак водії ігнорують їх і паркуються по обидва боки вулиці. Знак 3.34 забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів, крім таксі, що здійснює посадку або висадку пасажирів.

Зупинка на пішохідних переходах – 317 випадків. На перетині вул. Валової та Підвальної водії паркують авто ближче, ніж за 10 метрів до переходу. Зупинка на пішохідних переходах заборонена, а також ближче ніж за 10 метрів від них з обох боків, окрім випадків, коли ви надаєте перевагу в русі пішоходам.

Зупинка на перехрестях – 86 випадків. Автівки залишають ближче, ніж за 10 метрів до Т-подібного перехрестя. Зупинка на перехрестях і ближче ніж за 10 метрів від них заборонена, за винятком, якщо ви надаєте перевагу в русі.

Зупинка біля виїздів із дворів – 24 випадки. Водії блокують виїзди з прилеглих територій, не зважаючи на розмітку. Зупинка біля виїздів з дворів забороняється на відстані ближче 10 метрів від них та безпосередньо в місці виїзду. Ця заборона встановлена для забезпечення безпеки руху, щоб не створювати перешкод для інших автівок та не обмежувати оглядовість.

Стоянка біля контейнерних майданчиків – 23 випадки. Часто авто залишають надто близько до сміттєвих контейнерів, попри позначену зону. Заборона стосується стоянки на відстані ближче 5 метрів від смітників, що ускладнює вивезення сміття та створює небезпеку.

Інспектори нагадують, що навіть на платних стоянках діють загальні правила дорожнього руху.