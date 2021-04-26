Вогонь повністю знищив житловий будинок

У ніч із неділі на понеділок, 26 квітня, внаслідок пожежі у приватному будинку на Яворівщині загинув власник. Як повідомили у ДСНС Львівщини, пожежа сталася в дерев'яному житловому будинкуу с. Середкевичі. Рятувальники, які прибули на місце, виявили тіло власника будинку 1959 року народження.

«О 3:54 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Середкевичі (Яворівська МТГ) на вул. Горай в дерев'яному житловому будинку, критому шифером, розміром 8х7 м. На місці події рятувальники виявили тіло власника будинку 1959 року народження», – зазначено у повідомленні.

Фото ДСНС

Пожежу повністю ліквідували о 5:49. Вогонь знищив житловий будинок. Ще один житловий будинок та господарську будівлю вдалося врятувати.

Обставини події та причину виникнення пожежі встановлює поліція.