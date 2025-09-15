Аварійний міст через Тису на українсько-румунському кордоні ремонтують з вересня 2024 року

У зв’язку з ремонтом мосту через річку Тиса, у пункті пропуску «Солотвино – Сігету Мармацій», продовжено обмеження дорожнього руху.

Як повідомили у Закарпатській митниці, обмеження діятимуть з 15 вересня на 45 діб.

«Румунська сторона звертається з проханням запровадити обмеження дорожнього руху з 09.00 до 15.30. Просимо всіх зацікавлених взяти це до уваги та при потребі перетину скористатися іншими пунктами пропуску», – зазначили митники.

Нагадаємо, аварійний міст через Тису на українсько-румунському кордоні ремонтують з вересня 2024 року, призупиняючи час від часу пропуск автомобілів через пункт пропуску «Солотвино – Сігету Мармацій».

Разом з цим на українсько-румунському кордоні триває будівництво нового 260-метрового мосту, який в майбутньому сполучатиме закарпатську Білу Церкву з румунським Сігету Мармацієй. Новий пункт пропуску у Тячівському районі планують відкрити у 2025 році.