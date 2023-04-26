У Закарпатській області внаслідок падіння дерева загинув вальник лісу. Інцидент стався на території Міжгірського лісгоспу під час лісозаготівельних робіт. За попередніми даними, дерево впало через сильний порив вітру. Усі обставини трагічного випадку з’ясовують правоохоронці.

Про смерть лісівника ввечері у вівторок, 25 квітня, повідомила прес-служба Карпатського лісового офісу. За офіційними даними, причиною загибелі лісника Міжгірського лісгоспу Михайла Шарги стало падіння дерева від сильного пориву вітру.

«Під час лісозаготівельних робіт головного користування нещасний випадок трапився з працівником філії «Міжгірське лісове господарство». За попередніми даними на лісівника впало дерево через сильний порив вітру», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі Карпатського лісового офісу додали, що наразі усі обставини нещасного випадку із загибеллю працівника Міжгірського лісгоспу з’ясовують правоохоронці та відповідні служби.