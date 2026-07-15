Підпільну АЗС у Тячівському районі викрили на початку 2026 року

Тячівський районний суд визнав власника і колишнього директора компанії «Рантьє24» Бориса Грищенка винним у незаконній торгівлі пальним і призначив йому 127,5 тис. грн штрафу.

Вирок винесли 9 липня. Йдеться про підпільну АЗС у Тячівському районі, яку викрили на початку 2026 року. Компанія обвинуваченого не мала ліцензії на торгівлю пальним. Однак він завіз із Рівного на Закарпаття 4,7 тонни дизеля, схованого в окремих відсіках цистерн для газового конденсату.

Нелегальне пальне вилучили працівники БЕБ у Закарпатській області під час обшуків АЗС у Тячеві 3 січня 2026 року.

Під час судового засідання Борис Грищенко визнав свою вину та підтвердив, що на час закупівлі пального ТОВ «Рантьє24» не мало відповідної ліцензії. Однак погодився на пропозицію знайомого. Він знайшов, де закупити пальне, орендував тягач та, створивши товаротранспортну накладну, відправив до отримувача.

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Суд також врахував молодий вік обвинуваченого, який продовжує займатися підприємництвом і те, що раніше він не був судимий.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав Бориса Грищенка винним у незаконній торгівлі пальним і призначив йому 127,5 тис. грн штрафу. Засуджений також має сплатити 19,6 тис. грн за проведення експертиз. 4,7 тонни дизеля конфіскували у власність держави, щоб передати на потреби ЗСУ.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, Борис Грищенко не працює в ТОВ «Рантьє24» з 1 квітня 2026 року. Тоді ж компанія змінила назву на ТОВ «ЕкоВерсус» і перейшла у власність киянина Олександра Ковальчука.