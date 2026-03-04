Горондівській сільській раді завдали збитків у 162 тис. грн

Мукачівський міськрайонний суд визнав колишнього в.о. директора ФГ «Крістол» Руслана Левка винним у незаконному видобутку корисних копалин і призначив йому 51 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 18 лютого, у 2023 році, попри відсутність спецдозволу на користування надрами, обвинувачений за допомогою спецтехніки незаконно видобув понад 200 кубометрів піску в урочищі «Лийгети» поблизу села Жнятино Мукачівського району. Таким чином він завдав Горондівській сільській раді збитків у 162 тис. грн.

Під час судового засідання Руслан Левко уклав з прокурором угоду про визнання вини, перерахував на потреби ЗСУ 50 тис. грн та компенсував 80 тис. грн завданих збитків, зобов’язавшись упродовж року повернути решту суми.

Зважаючи на це, суддя Дмитро Задорожко визнав колишнього в.о. директора ФГ «Крістол» Руслана Левка винним у незаконному видобутку корисних копалин і призначив йому 51 тис. грн штрафу.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, фермерське господарство «Крістол» зареєстроване у 2001 році в селі Дерцен на Мукачівщині, належить місцевим підприємцям Крістіану Бірову та Полані Шуфрич.