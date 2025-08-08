Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного

Ужгородський міськрайонний суд визнав заступника командира 4 батальйону розмінування з тилу військової частини Державної спеціальної служби транспорту Андрія Ф. винним у недбалому ставленні до військової служби і призначив йому три роки умовного терміну.

Як йдеться у вироку від 5 серпня, обвинувачений, займаючи посаду начальника продовольчої служби тилу, у 2023-2024 роках видав для військовослужбовців понад 200 тис. літрів бутильованої води, незважаючи на те, що приміщення, в яких вони базувалися, були обладнаними централізованим водопостачанням. Як наслідок, військовій частині завдано понад 1,2 млн грн збитків.

Під час судового засідання Андрій Ф. сказав, що компенсував завдану шкоду, та уклав з прокурором угоду про визнання вини. Як наслідок, суддя Вікторія Чепка визнала підполковника винним у недбалому ставленні до військової служби і призначила йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.