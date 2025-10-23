Троє мешканців Львівщини розробили схему, через яку вимагали гроші у чоловіків

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області визнав винним трьох мешканців Миколаєва, які шантажували своїх жертв поширенням відео інтимного характеру. Жінку та ще одного учасника схеми суд звільнив від покарання та призначив їм випробувальний термін, ще одного чоловіка виправдали.

Як йдеться у матеріалах справи, троє львів’ян Олена Качур, Віталій Крилов та Сергій Антецький вигадали схему, за якою знайомились із чоловіками, заманювали їх у заздалегідь орендовану квартиру, на якій Олена Качур повинна була їх звабити. До орендованої квартири під час інтиму раптово забігали спільники Олени, які знімали все на відео та шантажували своїх жертв поширенням знятого контенту серед рідних та друзів потерпілих. За нерозповсюдження роликів, чоловіки повинні були заплати гроші.

Фото поліції

У листопаді 2019 року Олена Качур познайомилась з одним із потерпілих в кафе у Чернівцях. Розігравши сімейну сварку із учасником схеми, вона привернула увагу чоловіка, який відпочивав зі своїми знайомими за сусіднім столиком. Після цього жінка підсіла за стіл до потерпілого, де почала проявляти до нього симпатію. Вже через кілька тижнів Олена Качур, запросила чоловіка до Львова.

Після зустрічі жінка запросила потерпілого у заздалегідь орендовану квартиру неподалік центру Львова, звабила чоловіка і у відповідний момент подала спеціальний сигнал спільникам, які забіли у квартиру, зафільмували все на камеру і згодом вимагали гроші від жертви. За нерозповсюдження відео сексуального характеру чоловік заплатив майже 100 тис. грн.

Вже через кілька місяців, Олена Качур познайомилась з іншим чоловіком через соціальні мережі, після інтимного листування, вона домовилась із ним про зустріч на орендованій квартирі у Закарпатті. Під час інтимних стосунків до квартири увірвались двоє співучасників схеми, зняли все на відео та шантажем вимагали у потерпілого чоловіка 2000 доларів. Гроші чоловік мав передати в зазначеному зловмисниками місці в Ужгороді.

У серпні 2020 року правоохоронці затримали всіх трьох учасників під час того, як вони мали отримати грошову винагороду від потерпілого.

Через 5 років після затримання суд виніс вирок обвинуваченим. Суддя Ірина Логойда визнала Олену Качур винною у вимаганні (ч. 5, ч. 2 ст. 189 КК) та призначила покарання у вигляді 3 років позбавлення волі, однак замінила покарання на випробувальний термін 1 рік і 2 місяці. Ще одного спільника суд визнав винним у вчиненні кримінального злочину та присудив йому покарання у вигляді 3-х років позбавлення волі, проте також замінив його на випробувальний термін протягом одного року. Третього учасника злочинної групи суд виправдав, оскільки не побачив злочину в його діях.

Окрім цього, вони мають компенсувати одному із потерпілих чоловіків 100 тис. грн. Вирок суду можна оскаржити в апеляції.