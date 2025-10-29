Йдеться про будинок культури у селі Шаланки Берегівського району

Господарський суд Закарпатської області розірвав договір оренди приміщення будинку культури на Берегівщині. Сталося це після того, як підприємиця заборгувала громаді понад 40 тис. грн.

За матеріалами справи йдеться про будинок культури у селі Шаланки Берегівського району, 230 м² якого з 2011 року орендувала підприємиця Ольга Кнауз. Вона систематично порушувала умови договору та не сплачувала орендну плату 3 роки поспіль.

«Хоча за останній період приміщення орендаркою не використовувалось, вона ігнорувала звернення Вилоцької ОТГ про розірвання договору. Громада неодноразово зверталась до підприємиці з проханням звільнити приміщення, у якому заплановано організувати низку гуртків для дітей різного віку», – розповіли 29 жовтня у Закарпатській обласній прокуратурі.

Суд задовольнив позов правоохоронців, зобов’язавши підприємицю повернути будівлю сільського будинку культури територіальній громаді. Під час розгляду справи вона сплатила до бюджету понад 41,6 тис. грн заборгованості.