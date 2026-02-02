Знайомий водія напідпитку випав з причепа та потрапив під колеса трактора

Іршавський районний суд визнав місцевого мешканця Михайла Дрогобецького винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, призначив йому 4 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання замінив на 1 рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 21 січня, аварія сталася у листопаді 2025 року. Обвинувачений поїхав зі знайомим до лісу по хмиз, і дорогою додому останній напідпитку випав з причепа та потрапив під колеса трактора. Внаслідок отриманих травм потерпілий помер.

Під час судового засідання Михайло Дрогобецький визнав свою вину і пояснив, що заперечував проти того, щоб чоловік їхав у причепі, однак той не послухав. Обвинувачений сказав, що компенсував родині загиблого завдану шкоду і в майбутньому буде допомагати їм по господарству. Попросив не позбавляти його права керувати трактором, яким обробляє земельні ділянки жителям села Загаття.

Суд також врахував позитивну характеристику обвинуваченого і те, що раніше він не був судимий. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Михайло Золотар визнав Михайла Дрогобецького винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, призначив йому 4 роки ув’язнення, однак реальний термін покарання замінив на 1 рік умовного. На вирок можуть подати апеляцію.