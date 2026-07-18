ЗІЛ перекинувся у важкодоступній місцевості

У пʼятницю, 17 липня, на Закарпатті в горах перекинулася вантажівка ЗІЛ. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще один отримав поранення, повідомили у пресслужбі станції екстреної медичної допомоги «103» Рахівського району.

За даними медиків, аварія сталася високо в горах на Рахівщині. Перша бригада екстреної медичної допомоги, яка вирушила до місця події, була змушена долати частину місцевості пішки через складну гірську дорогу. Втім, після того, як медики отримали інформацію про двох постраждалих у критичному стані, на місце події виїхав позашляховик Рахівської районної лікарні.

«Працівники ДСНС деблокували одного з постраждалих, після чого медики ЕМД негайно розпочали надання екстреної медичної допомоги. На жаль, інший учасник дорожньо-транспортної пригоди отримав травми, несумісні з життям», – повідомили у пресслужбі СЕМД.

Стан постраждалого чоловіка стабілізували та транспортували до Рахівської райлікарні.

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