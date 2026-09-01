Під час обшуків вилучили шість вантажівок

Правоохоронці затримали учасників організованої злочинної групи, яка систематично вирубувала ліс на території Карпатського біосферного заповідника у Тячівському районі. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у вівторок, 1 вересня, організатором був 45-річний мешканець села Широкий Луг. Він наглядав за вирубкою, після чого розподіляв між членами угруповання гроші, отримані від продажу деревини. Ліс на вантажівках без номерних знаків транспортували до сховку, а потім реалізовували місцевому населенню та підприємцям.

«Незаконні вирубки проводили на території Тарасівського та Груниківського лісництв. Останнє входить до буферної зони Карпатського біосферного заповідника та належить до природно-заповідного фонду. Зловмисники завдали державі збитків на понад 5,8 млн грн», – розповіли правоохоронці.

Під час обшуків у чорних лісорубів вилучили шість вантажівок, бензопили, рації, сервер та чорнові записи.

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Організатору та трьом його спільникам інкримінують ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу, вчинені організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.