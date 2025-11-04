Послуга коштувала від 2,5 до 8 тис. грн

Правоохоронці оголосили підозри керівнику приватного товариства та його спільникам, які налагодили схему незаконного переоформлення автомобілів на Закарпатті. За несанкціоноване втручання в Єдиний держреєстр транспортних засобів учасникам злочинної групи загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 4 листопада, схему організував керівник приватної компанії, залучивши до неї 41-річного знайомого та 22-річного пасинка. За свої послуги вони отримували від 2,5 до 8 тис. грн з кожного клієнта.

«Спільники підшуковували клієнтів та на підставі фіктивних документів вносили неправдиві дані до ЄДРТЗ, в тому числі за відсутності заявників, які на той час офіційно перебували за кордоном. Окрім того, занижували реальну вартість автомобілів, використовуючи підроблені висновки оцінювачів», – зазначили правоохоронці.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили чорнову документацію, печатки та комп’ютерну техніку. За несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та підбурювання до нього, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб, учасникам схеми загрожує до 8 років ув’язнення