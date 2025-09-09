Необґрунтовані активи виявили у консультанта-адміністратора сервісного центру МВС Івана Поповича

Прокурор САП звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів, які в період 2020–2022 років набув провідний консультант-адміністратор регіонального сервісного центру МВС в Закарпатській області Іван Попович.

Як повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 8 вересня, йдеться про 5 квартир, 4 паркомісця та автомобілі BMW 730D, 2018 року випуску, Mercedes-Benz E 200 2013 року випуску, та Audi A8, 2018 року випуску, загальною вартістю понад 8,6 млн грн.

«Активи посадовець оформив на себе, дружину та доньку. При цьому набуття одного з автомобілів, який оформлено на доньку, відбулося за ціною, у 15 разів нижчою за ринкову. Після початку збору доказів необґрунтованості активів службовець та члени його родини переоформили частину активів на своїх близьких осіб», – зазначили в САП.

Правоохоронці не називають прізвища посадовця. За даними судового реєстру, йдеться про працівника сервісного центру МВС в Закарпатській області Івана Поповича, який є відповідачем у справі разом з дружиною Надією Попович. Прокурор САП просить суд визнати активи необґрунтованими та стягнути в дохід держави майно, яке залишається у власності відповідачів, і вартість активів, які вибули з їх власності. Судове засідання призначено на 30 вересня.