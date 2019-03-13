На Закарпатті внаслідок пожежі повністю згорів дерев'яний ресторан

СуспільствоАндрій Стець, 13 березня4840

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На Закарпатті внаслідок пожежі повністю згорів дерев'яний ресторан
фото ДСНС
Загиблих і травмованих у результаті пожежі немає

У ресторані готельного комплексу «Карпатія» в с. Шаян Закарпатської області сталася пожежа, яка повністю знищила будівлю. Про це повідомило обласне управління ДСНС у середу, 13 березня.

«12 березня о 17:09 у Службу порятунку надійшло повідомлення про пожежу в будівлі ресторану санаторію «Карпатія» за адресою: Хустський район, с. Шаян, вул. Центральна. До гасіння залучили пожежників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Хуст, державного пожежно-рятувального поста смт Вишкове і 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Тячів. Усього залучали 5 одиниць техніки і 20 представників особового складу», - йдеться в повідомленні.

Фото ДСНС

Зазначають, що о 17:55 пожежу локалізували на площі 300 кв. м і о 19:47 повністю ліквідували.

Однак оскільки будівля була повністю дерев'яною, врятувати її від знищення не вдалося.

Загиблих і травмованих у результаті пожежі немає. Причину загоряння та збитки встановлюють.

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