Одразу після виходу з поїзда поліція провела військового перевіряти документи

На залізничній станції у селі Кваси Рахівського району затримали військовослужбовця, який разом з дружиною приїхав в Карпати на відпочинок. У ДПСУ зазначили, що вимушені ретельно перевіряти усіх, хто прибуває у прикордонну зону.

Про затримання свого чоловіка 23 липня повідомила дружина Олеся Котубей-Геруцька. Вона написала в Іnstagram, що приїхала з ним на кілька днів на Закарпаття, щоб відпочити в наметах на гірському курорті «Драгобрат». Одразу після виходу з поїзда поліція провела військового перевіряти документи.

«Документи в порядку, він діючий військовослужбовець, відпускне є. Але вони такі: сідайте, поїдем в Ділове (на сам кордон, за 36 км), з вами проведуть розмову і можете слідувати по маршруту», – розповіла Олеся Котубей-Геруцька, зазначивши, що у прикордонному підрозділі чоловік був 5 годин, після чого його відвезли у Хустський ТЦК.

Військового відпустили о 17:49 і відвезли у селище Солотвино, де він зустрівся з дружиною.

«Чоловік говорить, що ніяк аргументовано йому не пояснюють причини затримання. Його, мовляв затримали за підозрою у перетині кордону. Ще оглядали телефон Влада і претензія була така – точки на карті стоять не там, куди він планував іти, а він ставив їх там, де вже був. У мене такі самі мітки в телефоні», – сказала Олеся Котубей-Геруцька.

Речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова зазначила ZAXID.NET, що військовослужбовці ДПСУ ретельно перевіряють інформацію стосовно усіх осіб, які прибувають у прикордоння через збільшенням спроб незаконного перетину кордону.

«На підставі отриманої інформації та відповідно до чинного законодавства виноситься рішення щодо можливого притягнення до відповідальності. Прикордонники толерантно проводять бесіди з усіма особами, стосовно яких необхідно уточнювати ту чи іншу інформацію», – зазначила Леся Федорова.

Додамо, що за рішенням Ради оборони області, закарпатцям та гостям регіону заборонено відвідувати окремі ділянки туристичних маршрутів у період дії воєнного стану. Обмеження не поширюються на Свидовецький хребет, де знаходиться гірськолижний курорт «Драгобрат».