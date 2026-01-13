Правоохоронці відкрили кримінальну справу за порушення вимог пожежної безпеки

Причиною загоряння у Михайлівській церкві XVII ст. на Закарпатті стало коротке замикання електропроводки. До ще більшої руйнації пам’ятки під час пожежі могли призвести зміни її автентичного вигляду, зокрема, встановлені без дозволу в інтер’єрі фанера та гіпсокартон. Про це свідчать результати моніторингу пам’ятки, який провели фахівці департаменту культури Закарпатської ОВА.

Церква святого Михайла в Івашковиці зведена у 1658 році. Фото woodenroute.ekarpaty

Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення – церкву святого Михайла у селі Івашковиця Хустського району. У ніч на 7 січня у храмі сталася пожежа, вогонь знищив покрівлю, стіни, вікна, двері та елементи інтер’єру. Вдалося зберегти лише частину іконостаса та церковні книги, які винесли під час гасіння пожежі.

Як повідомили у Департаменті культури Закарпатської ОВА у понеділок, 12 січня, пожежа призвела до значної втрати (81-99 %) автентичності об’єкта культурної спадщини. До руйнації це був тризрубний дерев’яний храм, типовий для традиційної сакральної архітектури регіону. Водночас під час огляду фахівці відділу збереження об’єктів культурної спадщини та музеїв ОВА встановили, що раніше споруда зазнала низки суттєвих змін автентичного вигляду.

«До входу прибудували критий ґанок, дахи перекрили бляхою, зруби зашили дошками, інтер’єр закрили фанерою та частково – гіпсокартоном. Зміни, які систематично відбувалися з середини 1990-х рр. без відома та без дозволу відповідних органів охорони культурної спадщини, ймовірно, стали причиною більшої руйнації пам’ятки під час пожежі», – зазначили в Департаменті культури Закарпатської ОВА.

За актом, складеним Хустським районним управлінням ГУ ДСНС України в Закарпатській області, причиною пожежі стало коротке замикання електропроводів в горішній частині церкви.

У вівторок, 13 січня, речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан розповіла ZAXID.NET, що після пожежі в Івашковиці правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 ККУ (порушення вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув’язнення.

Церква святого Михайла в Івашковиці, зведена у 1658 році, є пам’яткою архітектури національного значення. За інформацією Мукачівської єпархії УПЦ МП, у храмі проводив богослужіння протоієрей Степан Савке.