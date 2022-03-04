На залізничному вокзалі в Ужгороді відкрили центр передачі гуманітарних вантажів
Пріоритет – медикаменти, продукти, речі для військових і для дітей
На приміському залізничному вокзалі в Ужгороді з п’ятниці, 4 березня, працюватиме центр передачі гуманітарних вантажів. Громадян можуть приносити передачі для мешканців інших міст України. Пріоритет для відправки наразі – медикаменти, продукти харчування і необхідні речі для дітей.
Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», центр передачі гуманітарних вантажів приймає адресні передачі, невеликі вантажі, медикаменти, продукти тривалого зберігання, коробки, пакети.
«Пріоритетними типами вантажів є медикаменти, засоби гігієни, продукти харчування довготривалого зберігання, одяг, бутильована вода, дитячі продукти (їжа, підгузки тощо), спальні мішки та каремати», – йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».
У прес-службі наголошують, що всі вантажі до відправки мають бути надійно, безпечно запаковані та підписані – ім’я, телефон контактної особи, що зустрічає, місце призначення, цей надпис має бути чітко видно.
Також «Укрзалізниця» просить усіх відправників забезпечувати завантаження важких передач самостійно.
- Куди везти: приміський вокзал м.Ужгород, праворуч від центрального вокзалу.
- Контактна особа: Богдан 050 076 7056
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