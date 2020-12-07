Травми отримали два водії та 32-річна пасажирка

На Львівщині зіткнулись два автомобілі Renault. У неділю, 6 грудня, близько 21:00 на автодорозі Дев’ятники – Ходорів у Жидачівському районі зіткнулися мікроавтобус Renault Trafic та кросовер Renault Duster. Унаслідок ДТП травми отримали троє осіб: двоє водіїв та пасажирка мікроавтобуса.

За інформацією поліції, зіткнулись автомобілі Renault Duster, яким керував 53-річний мешканець району та Renault Trafic під керуванням 38-річного жителя Ходорова. Внаслідок зіткнення водії транспортних засобів та 32-річна пасажирка Renault Trafic отримали тілесні ушкодження.

Фото поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

До слова, за інформацією поліції, за минулу добу на автодорогах Львова та області сталось 32 дорожньо-транспортних пригоди, одна з них – із потерпілими.